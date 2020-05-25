2020-05-25T21:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 26 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 10 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 26 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом в регионе снова возросло.Число заболевших коронавирусом в регионе снова возросло.Фото: из открытых источников
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На 26 мая, в Томской области зафиксировано 536 случаев COVID-19. Из них 29 новых случаев выявлено вчера.

У шести заболевших инфекция протекает бессимптомно, они остаются под медицинским наблюдением дома. 23 человека (у четверых пневмония, у 19 ОРВИ) госпитализированы в респираторные госпитали Сибирского государственного медицинского университета и медико-санитарной части № 2, а также в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.

Также Иван Деев прокомментировал смерть пациента в респираторном госпитале:

- В анамнезе умершего пациента была сосудистая патология и онкология. Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии».

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 134 человека.

За сутки взято на исследование 2 282 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 50 214 исследований.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом: 358 на лечении (191 в стационарах, 167 на самоизоляции), 168 выздоровели, 10 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Томске, последние новости на 26 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 10 человек
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