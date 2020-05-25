2020-05-25T16:36:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделения клиники Томского НИИ кардиологии открылись после коронавирусного карантина

Плановая госпитализация пациентов проводится по графику
Алиса Селезнева
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В клиниках НИИ кардиологии сейчас принимают пациентов все отделения.В клиниках НИИ кардиологии сейчас принимают пациентов все отделения.Фото: из открытых источников
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Два отделения в клинике НИИ кардиологии Томского НИМЦ открылись после карантина, вызванного выявлением там очага коронавирусной инфекции – сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Экстренная медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, по прежнему расписанию работает кардиологический диспансер. Плановая госпитализация проводится в соответствии с графиком. - сообщила главный врач клиники НИИ кардиологии Елена Ефимова.

Во всех клиниках, входящих в состав Томского национального исследовательского медицинского центра, строго соблюдаются все противоэпидемические меры.

-Усилена дезинфекция помещений, проводится ежедневная термометрия пациентов и сотрудников. Мы соблюдаем цикличность заполнения палат и максимально ограничиваем контакты. Посещение родственниками пациентов запрещено, - подчеркнул Вадим Степанов, директор Томского НИМЦ, член-корреспондент РАН.

В клинику НИИ онкологии Томского НИМЦ принимаются на лечение только пациенты без признаков ОРВИ. Работают все отделения в генетической клинике НИИ медицинской генетики. Однако, как подчеркнула главный врач клиники Гульнара Сеитова, в настоящее время ограничен поток пациентов, обращающихся на плановые обследования.

-Приоритетом работы сегодня является обследование беременных. Мы стараемся, чтобы пациентка прошла весь спектр обследований по показаниям в день первичного обращения, включая пренатальную диагностику, - уточнила главврач.

Плановая госпитализация по-прежнему проводится и в клинике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. С вопросами по госпитализации можно обращаться в приемную главного врача по средам с 9 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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