Участники конкурса в Томском политехе заглянули в будущее

25 Май 2020 2020-05-25T14:23:12+03:00

В Томском политехе все желающие заглянули в будущее Фото: из открытых источников

Это сделали школьники и студенты из России и стран СНГ

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VI Всероссийский творческий конкурс «Взгляд в будущее» завершился в Томском политехническом университете. В этом году он проходил в онлайн-режиме.На конкурс подали 968 работ участники из России и стран СНГ. -сообщает пресс-служба вуза.

В конкурсе принимали участие школьники и студенты институтов, техникумов и колледжей, а также учащиеся художественных школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Тольятти, Твери, Воронежа, Томска, Омска и многих других городов России, а также из Республики Башкортостан и Луганской Народной Республики.

Конкурс проходил в онлайн-режиме одновременно по девяти номинациям. Темы проектов охватывали промышленный и графический дизайн, рисунок и графику, живопись, 2D- и 3D-арт, 3D-моделирование, анимацию и дизайн одежды. Активное участие в организации конкурса принимали преподаватели направления «Дизайн» ТПУ.

Конкурс проходил в формате выставочного проекта, в котором участники представляли свои работа, а жюри выбирало лучшие. Победителей определяли в двух номинациях: учащиеся школ, колледжей и студенты.

Для участников конкурса организаторы предусмотрели льготы: школьники при поступлении в Томский политех получат дополнительные баллы в портфолио, а студенты – баллы в системе Flamingo для получения повышенной стипендии.

ИСТОЧНИК KP.RU