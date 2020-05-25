За минувшую неделю 68 жителей Томской области стали жертвами мошенников

25 Май 2020 2020-05-25T13:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томской области не уменьшается количество дистанционных мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан с использованием телекоммуникационных средств связи.

В общей сложности за прошедшую неделю 68 жителей Томской области перевели мошенникам более 4,6 миллионов рублей, при этом женщины становились жертвами злоумышленников в 2 раза чаще, чем мужчины. Лишились своих денежных средств 14 человек в возрасте до 30 лет, 14 человек – от 31 до 40 лет, 10 человек – от 41 до 50, 9 человек – от 51 до 60 лет и 15 человек старше 60 лет, при этом категория людей до 40 лет в 1,5 раза чаще становились жертвами мошенников, чем в возрасте от 40 до 60.

Одной из жертв мошенников стала жительница Ленинского района города Томска, 1998 года рождения. Посредством интернет-сайта, потерпевшая разместила объявление о продаже мебели. На телефон девушки поступил звонок, звонившая пояснила, что хотела бы приобрести диван, но поскольку в данный момент находится за пределами области, готова перевести предоплату для того, чтобы данное объявление было удалено. Для этого потерпевшей было необходимо передать реквизиты банковской карты, а так же коды из смс-сообщений. Узнав необходимую информацию, злоумышленница, посредством мобильного приложения, оформила кредит на имя томички, сумма кредита составила более 128 000 рублей.

Полиция рекомендует жителям региона быть осторожными при проведении сделок.

ИСТОЧНИК KP.RU