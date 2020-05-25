2020-05-25T10:39:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 29 новых случаях заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 536
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе превысило 500 человекЧисло заболевших в регионе превысило 500 человекФото: из открытых источников
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Сегодня, 25 мая, в Томской области выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 536 подтвержденных случаев.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией ( прирост относительно 24 мая составил 8946 случаев), 118 798 пациентов выздоровели, 3 633 человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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