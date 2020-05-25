Будущие психологи из ТГУ будут бесплатно консультировать томичей

25 Май 2020 2020-05-25T10:26:54+03:00

Они помогут землякам справится с тревогами и страхами из-за пандемии

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20 студентов факультета психологии ТГУ под контролем квалифицированных психологов будут проводить онлайн консультации для жителей Томска и области по кризисным вопросам, связанным с пандемией. Проект запущен одновременно для поддержки населения и для практики студентов. –сообщает пресс-служба университета.

Студенты будут проводить краткосрочные консультации по таким актуальным темам, как взаимоотношения с детьми и семьей во время самоизоляции, подавленное эмоциональное состояние, негативные мысли и панические страхи.

Консультации будут проходить в будние дни с 12 до 20 часов, в формате, который выберет обратившийся за помощью человек: видеозвонок, беседа по мобильному телефону, переписка в мессенджерах и т.д. При желании клиент может сохранить свою анонимность.

Контролировать работу студентов будут опытные психологи университета, как на протяжении всего рабочего дня, так и в формате вечерней супервизии.

– Для наших студентов это будет полноценная работа – они трудоустроены через студенческую биржу ТГУ UniProfi, которая была специально создана для помощи студентам во время пандемии, – подчеркивает Азамат Найман, руководитель Психологической службы ТГУ.

Записаться на консультацию можно через онлайн-анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU