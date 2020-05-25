Музыкальные инструменты на 23 млн рублей получат юные виртуозы Томской области

25 Май 2020 2020-05-25T09:49:27+03:00

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В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» для трех школ искусств из районов Томской области и Томского музыкального колледжа будут закуплены новые инструменты и оборудование – сообщила в понедельник пресс-служба областного «Белого дома».

На эти цели, в общей сложности, будет направлено 23 млн рублей.

- В частности, для Асиновской школы искусств, где по направлениям музыка, живопись, хореография и театральное искусство обучаются 570 детей, приобретены рояль, пианино, звуковое оборудование, комплектующие к музыкальным инструментам и учебная литература на 4 млн рублей. В мае новые клавишные инструменты уже поступили в образовательное учреждение. – отмечается в сообщении.

Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова пополнил свой парк инструментов почти на 11 миллионов бюджетных рублей. Для учреждения закуплены концертный рояль, духовые инструменты (гобой, саксофон, труба, баритон, кларнет, флейты) и комплектующие к ним.

По 4 млн рублей, в рамках наццпроекта "Культура", получат на дополнительное оснащение детские школы искусств в райцентрах Зырянское и Мельниково.

ИСТОЧНИК KP.RU