2020-05-25T09:49:27+03:00
Звезды

Музыкальные инструменты на 23 млн рублей получат юные виртуозы Томской области

В том числе, ученики сельских школ искусств
Алиса Селезнева
Поделиться:
Новые музыкальные инструменты помогут юным виртуозам повысить мастерство игры.Новые музыкальные инструменты помогут юным виртуозам повысить мастерство игры.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» для трех школ искусств из районов Томской области и Томского музыкального колледжа будут закуплены новые инструменты и оборудование – сообщила в понедельник пресс-служба областного «Белого дома».

На эти цели, в общей сложности, будет направлено 23 млн рублей.

- В частности, для Асиновской школы искусств, где по направлениям музыка, живопись, хореография и театральное искусство обучаются 570 детей, приобретены рояль, пианино, звуковое оборудование, комплектующие к музыкальным инструментам и учебная литература на 4 млн рублей. В мае новые клавишные инструменты уже поступили в образовательное учреждение. – отмечается в сообщении.

Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова пополнил свой парк инструментов почти на 11 миллионов бюджетных рублей. Для учреждения закуплены концертный рояль, духовые инструменты (гобой, саксофон, труба, баритон, кларнет, флейты) и комплектующие к ним.

По 4 млн рублей, в рамках наццпроекта "Культура", получат на дополнительное оснащение детские школы искусств в райцентрах Зырянское и Мельниково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники конкурса в Томском политехе заглянули в будущее
Парк сельхозтехники в Томской области пополнили 50 современных машин
За минувшую неделю 68 жителей Томской области стали жертвами мошенников
За выходные дни в Томской области лесная охрана ликвидировала 3 пожара
В Томске дроны уточняют карты отдаленных районов города
АПК Томской области получил свыше 500 млн руб поддержки
В Томской области скончался десятый человек с подтвержденным COVID-19
Пять медалей чемпионата и первенства России по ушу онлайн достались томичам
Почти 32 млн долларов принесли иностранные туристы Томской области в прошлом году
Коронавирус в Томске: стало известно о 29 новых случаях заражения COVID-19
Будущие психологи из ТГУ будут бесплатно консультировать томичей
Музыкальные инструменты на 23 млн рублей получат юные виртуозы Томской области
Вторая волна паводка в Томской области близится к завершению
Водитель «Лады» сбил лося на трассе в Томской области
«Плавучая поликлиника» отправится в путь после улучшения эпидситуации в Томской области
Иномарку в счет просроченного долга изъяли приставы у томича
В томском онлайн-конкурсе «Стихи и песни о войне» победили 44 участника
Аттестаты выпускники в Томской области получат до 15 июня
В Томске ремонт теплосетей проведут в 23 домах в районе Телецентра