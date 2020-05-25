2020-05-25T09:05:20+03:00
Общество

Вторая волна паводка в Томской области близится к завершению

Уровни воды в реках региона стабильно идут на спад
Алиса Селезнева
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Паводок-2020 прошел без серьезных последствий.Паводок-2020 прошел без серьезных последствий.Фото: из открытых источников
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За минувшие выходные в Томской области сняты с контроля три перелива дорог и восемь подтопленных приусадебных участков. На утро, 25 мая, на контроле областной комиссии по ЧС остается один дорожный перелив — на 40-м километре трассы Тегульдет – Берегаево, характеристики которого не влияют на транспортное сообщение с населенными пунктами. – говорится в сообщении администрации региона.

В настоящее время в Верхнекетском районе специалисты контролируют три приусадебных участка, где на территорию вышли грунтовые воды, и два подъезда к паромным причалам, подтопленных из-за разлива Кети. Однако все речные маршруты в районе действуют.

- В верховьях рек закончилось таяние основных запасов снега, уровни воды на большинстве гидропостов стабильно снижаются. Эти и другие факторы свидетельствуют о планомерном завершении в регионе второй волны половодья, — отметил председатель комитета ГО и ЧС департамента защиты населения и территорий Томской области Павел Плюхин.

Он также уточнил, что при сегодняшних уровнях воды сбросы новосибирского водохранилища не влияют на общую ситуацию на Оби. На ее притоках — Томи, Васюгане и других реках — паводковая обстановка также складывается благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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