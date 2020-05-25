Водитель «Лады» сбил лося на трассе в Томской области

25 Май 2020 2020-05-25T08:34:30+03:00

фото:УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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Столкновение произошло в воскресенье,24 мая, около 00 часов 10 минут на 12 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево.

- Автомобилем Lada XRAY, под управлением 43-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на животное (лося). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, транспортному средству причинен материальный ущерб. Животное погибло. –сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка напоминают водителям о необходимости соблюдать установленный скоростной режим, особенно на загородных трассах и в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU