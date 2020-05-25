2020-05-25T08:22:39+03:00
Здоровье

«Плавучая поликлиника» отправится в путь после улучшения эпидситуации в Томской области

Ее юбилейный рейс по северу региона отложен из-за коронавируса
Алиса Селезнева
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"Плавучую поликлинику" томские северяне всегда ждут с нетерпением."Плавучую поликлинику" томские северяне всегда ждут с нетерпением.Фото: из открытых источников
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Юбилейный, 20-й по счету рейс «Плавучей поликлиники» по рекам севера Томской области переносится до улучшения эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19. – сообщила сегодня пресс-служба областной администрации.

- Из-за пандемии коронавируса мы вынуждены перенести экспедицию. Как только обстановка стабилизируется, медики снова отправятся к жителям северных поселков области, которые их ждут каждый год, чтобы провести осмотры и обследования у высококвалифицированных специалистов из областного центра. – цитируется в сообщении заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Рейс по традиции должен был отправиться из Томска в последние дни мая.

Напомним, в 2019 году медики «Плавучей поликлиники» посетили 33 отдаленных населенных пункта Томской области, приняв в общей сложности свыше 5 тысяч пациентов – жителей Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов региона.

Первый рейс «Плавучей поликлиники» состоялся в мае 1999 года. С тех пор проект ежегодно реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и при финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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