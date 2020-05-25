Иномарку в счет просроченного долга изъяли приставы у томича

25 Май 2020 2020-05-25T07:59:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Томич оформил договор займа с физическим лицом под залог своего автомобиля Mazda 6, но полученные деньги в размере 200 тыс. рублей кредитору в срок не вернул. В итоге сумма, подлежащая возврату, удвоилась.

- В рамках исполнительного производства с должника надлежало взыскать 403 тыс. рублей путем обращения взыскания на предмет залога. Вручить требование гражданину о предоставлении для ареста автомобиля Mazda 6 не удавалось, поскольку мужчина на звонки не отвечал, на извещения не реагировал, двери не открывал. Установить место, где находится иномарка, удалось благодаря программно-аппаратному комплексу «Поток», который считывает номера проезжающих автомобилей и «пробивает» их по базе данных. Машина была зафиксирована в с. Корнилово Томского района. Приставы выяснили, что в этом населенном пункте проживают родители должника, выехали к ним и наложили на машину арест – сообщает пресс-служба УФССП по Томкой области.

. Поскольку в договоре залога не была указана стоимость заложенного имущества, автомобиль предварительно оценили в сумму 450 тыс. рублей. Транспорт передали на ответственное хранение взыскателю. Впоследствии иномарка будет направлена на оценку специалистом, а затем на реализацию в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU