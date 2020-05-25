2020-05-25T06:35:16+03:00
Общество

Аттестаты выпускники в Томской области получат до 15 июня

Документы будут выданы всем без экзаменов
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Как пройдет вручение аттестатов зрелости, решать школам. Но соблюдение противоэпидмероприятий - условие, обязательное для всех.Как пройдет вручение аттестатов зрелости, решать школам. Но соблюдение противоэпидмероприятий - условие, обязательное для всех.Фото: Из открытых источников
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До 15 июня выпускникам школ Томской области выдадут аттестаты о среднем общем образовании (11 классов) и об основном общем образовании (9 классов), сообщает пресс-служба администрации Томской области.

- Школы сами решат, в каком формате будет проходить выдача аттестатов. Обязательное условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, - уточняет начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Напомним, в регионе в этом году заканчивают школу 5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 учеников девятых классов. Всем выпускникам аттестаты будут выданы без экзаменов, по текущим оценкам. Основные государственные экзамены (ОГЭ) отменены для всех учащихся девятых классов, единые государственные экзамены (ЕГЭ) сдают только одиннадцатиклассники, планирующие поступать в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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