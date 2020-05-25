В Томске ремонт теплосетей проведут в 23 домах в районе Телецентра
Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
- Бригады ремонтников вышли на объект в середине мая, они уже провели подготовительные работы, получили разрешение на ведение раскопок и приступили к демонтажу устаревшего оборудования. Им нужно заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, теплокамеры и железобетонные конструкции – добавляют в администрации.
Уточняется, что по проекту продолжительность работ составляет 5 месяцев, но подрядчик готов завершить реконструкцию за 4 месяца. Ремонт позволит обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в районе Телецентра и бесперебойную подачу энергоресурсов, минимизирует риск аварийных раскопок, значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании.
ИСТОЧНИК KP.RU