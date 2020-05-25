2020-05-25T05:49:01+03:00
Происшествия

Минус 190 тысяч: томичка отдала мошенникам деньги, оформленные в кредит

Полиция рекомендует жителям региона быть осторожнее
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Мошенники нередко убеждают людей, что сами борются со злоумышленниками, выманивая таким образом личные средства граждан.Мошенники нередко убеждают людей, что сами борются со злоумышленниками, выманивая таким образом личные средства граждан.Фото: Из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денег, принадлежавших женщине 1984 года рождения, которая лишилась более 190 тысяч рублей, полученных в виде кредитов.

- По предварительным данным, на сотовый телефон гражданки поступил звонок с номера «+7495…». Неизвестный представился сотрудником банка и пояснил, что на ее паспорт мошенники пытаются оформить кредит. Для безопасности женщине необходимо подать встречную заявку на кредит, а также получить уже оформленную кредитную карту другого банка. Звонивший сообщил названия организаций, где можно получить карту, - рассказали в управлении.

В полиции уточнили: потерпевшая подала заявку на оформление карты с лимитом 75 тыс. рублей, а также оформила еще одну карту на 48 тыс. рублей в другом банке. Далее злоумышленник указал, что ей необходимо снять денежные средства с карт и перевести их на безопасный счет, реквизиты которого он продиктовал. Женщина осуществила переводы. Через несколько дней неизвестный снова позвонил потерпевшей и напомнил, что для аннулирования кредитной заявки, якобы поданной третьими лицами, нужно оформить кредит в офисе банка. Оформив кредит, томичка перевела деньги, куда сказали. В итоге все заемные средства оказались в руках мошенников.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям быть бдительными. Нередко мошенники убеждают свои жертвы, что сами борются со злоумышленниками, и граждане обязаны им в этом содействовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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