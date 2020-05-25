Погорячились: прокуратура Томска заинтересовалась графиком ремонта теплосетей

25 Май 2020 2020-05-25T05:37:27+03:00

Проверка была инициирована после публикации графика проведения в Томске ремонта теплосетей. Фото: из открытых источников

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Прокуратура Томска организовала проверку соблюдения законодательства при составлении и согласовании графика отключения горячего водоснабжения в областном центре. Прежде всего, ведомство проверит, насколько обосновано превышение 14-дневного срока отсутствия горячей воды в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры.

Также прокуроры выяснят, почему вновь запланирован капремонт некоторых участков сетей, уже отремонтированных в 2019 году. В частности, планируется в течение трех месяцев вести ремонтные работы на тепломагистрали в районе Телецентра, что приведет к отключению горячей воды на улицах Пушкина, Партизанской, Яковлева.

В 2020 году ремонтная кампания на теплосетях Томска стартовала 28 апреля, после завершения отопительного сезона. Первоначальный график отключения горячего водоснабжения был опубликован на сайте мэрии. Однако губернатор области Сергей Жвачкин потребовал от мэра Ивана Кляйна и руководства «ТомскРТС» приостановить работы, чтобы не лишать томичей горячей воды в период самоизоляции. Как результат, график проведения ремонтов сетей теплоснабжения и ГВС был скорректирован, и ремонтная кампания на теплосетях началась 18 мая. «ТомскРТС» отключает горячую воду в жилых домах в среднем на три недели, хотя в прошлом году этот срок на ряде участков был значительно превышен.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, проверка была инициирована самим ведомством после публикации мэрией Томска графика отключений. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – говорится в официальном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU