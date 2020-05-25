В Томске за лето восстановят 40 тысяч квадратных метров тротуаров
На этой неделе дорожные бригады подрядной организации выполняют работы по ремонту пешеходного тротуара на улице Пролетарской (участок от пр. Ленина до ул. Водяной), сообщили в пресс-службе городской администрации.
Выделенная зона движения пешеходов будет выполнена из современной тротуарной плитки, ограничена бордюрами и поребриками, оборудована спусками для движения маломобильных групп населения. В настоящее время выполняются работы по монтажу старого асфальтового покрытия и выравнивания дорожного слоя «под плитку», установлено 300 погонных метров бордюра и 300 - поребрика.
Добавим, за благоустроительный сезон в Томске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 40 тыс. кв. м тротуаров. Помимо Пролетарской, работы ведут на ул. Елизаровых, Артема.
ИСТОЧНИК KP.RU