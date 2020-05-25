В Томске за лето восстановят 40 тысяч квадратных метров тротуаров

25 Май 2020 2020-05-25T05:31:41+03:00

В Томске в благоустроительный сезон продолжится ремонт тротуаров и поребриков. Фото: Из открытых источников

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На этой неделе дорожные бригады подрядной организации выполняют работы по ремонту пешеходного тротуара на улице Пролетарской (участок от пр. Ленина до ул. Водяной), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выделенная зона движения пешеходов будет выполнена из современной тротуарной плитки, ограничена бордюрами и поребриками, оборудована спусками для движения маломобильных групп населения. В настоящее время выполняются работы по монтажу старого асфальтового покрытия и выравнивания дорожного слоя «под плитку», установлено 300 погонных метров бордюра и 300 - поребрика.

Добавим, за благоустроительный сезон в Томске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 40 тыс. кв. м тротуаров. Помимо Пролетарской, работы ведут на ул. Елизаровых, Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU