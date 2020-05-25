2020-05-25T05:03:32+03:00
Общество

Семеро осужденных из Томска задали вопросы онлайн омбудсмену по правам человека

Прием Елены Карташовой прошел в режиме видеоконференции
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Омбудсмен Елена Карташова ответила осужденным на их вопросы дистанционно. Фото УФСИН России по Томской области.Омбудсмен Елена Карташова ответила осужденным на их вопросы дистанционно. Фото УФСИН России по Томской области.Фото: Из открытых источников
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- В Управлении федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН России) по Томской области в режиме видеоконференцсвязи состоялся плановый прием осужденных, отбывающих наказание в ИК-4. В мероприятии участвовала региональный уполномоченный по правам человека Елена Карташова и представители УФСИН, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Семеро осужденных дистанционно обратились к омбудсмену с вопросами о медицинском обслуживании, обеспечении лекарствами и очками, длительности противоэпидемических мер, установлении инвалидности и процедуре обжалования приговора суда. Всем обратившимся были даны подробные юридические консультации.

Уточняется, что жалоб на условия содержания в исправительном учреждении не поступало. Совместные приемы в формате online подозреваемых, обвиняемых и осужденных будут продолжены, добавляют в региональном УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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