Томская область получит более 1,5 млрд рублей дотаций из госбюджета

25 Май 2020 2020-05-25T04:21:27+03:00

Областной бюджет в 2020 году может недополучить почти треть запланированных доходов. Фото: из открытых источников

Правительство РФ выделило средства на поддержку регионов в период пандемии

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Российским регионам по поручению главы государства выделено 100 млрд рублей на компенсацию потерь бюджетов. Распоряжение правительства подписал 22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, Томская область получит дотацию в размере 1 млрд 542 млн 097,6 тыс. рублей.

Средства предусмотрены для 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020-го оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждой территории будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В правительстве рассчитывают, что такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях экономических ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, объем выпадающих доходов бюджета Томской области в 2020 году, по оценкам властей, составит 25 млрд рублей: это станет следствием пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Выпадающие доходы бюджета города Томска оцениваются примерно в 1,2 млрд рублей.

Областной бюджет в 2020 году может недополучить почти треть запланированных доходов

ИСТОЧНИК KP.RU