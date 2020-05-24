Коронавирус в Томске, последние новости на 25 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 8 человек

24 Май 2020 2020-05-24T21:00:37+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 25 мая 2020 года

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На 25 мая, в Томской области зафиксировано 507 случаев COVID-19. Из них 28 новых случаев

Из вновь заболевших 15 госпитализированы: четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 – с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и резервный госпиталь в клиники СибГМУ. 13 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое – на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.

Также Иван Деев прокомментировал смерть от коронавирусной инфекции. В респираторном госпитале скончался пациент из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям: течение болезни осложняли рак органов пищеварительной системы с множественным метастазированием в другие органы и полисегментная внебольничная пневмония.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 176 человек.

За сутки взято на исследование 2302 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 47 932 исследования.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU