Томичка, желая купить медикаменты, перевела мошенникам более 22 тысяч рублей

24 Май 2020 2020-05-24T11:59:54+03:00

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- В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих женщине 1988 года рождения. По предварительным данным, потерпевшую заинтересовало объявление о продаже препаратов для измерения уровня сахара в крови на одной из интернет-площадок бесплатных объявлений, - рассказали в управлении. - Она написала продавцу, что желает купить препараты. Перейдя по отправленной ей ссылке, зашла в группу в социальной сети, и, почитав отзывы, решила оформить заказ. Томичке ответили, что посылка будет направлена через курьерскую службу почтой со склада в Берлине по предоплате, пообещав также прислать трек-номер для отслеживания.

Уточняется, что потерпевшая внесла предоплату в размере 22670 рублей на банковскую карту, номер которой продавец указал в сообщении. Позднее обнаружилось, что объявление о продаже медицинских препаратов было удалено.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU