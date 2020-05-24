С 25 по 31 мая в школах Томской области пройдут последние звонки онлайн
В понедельник, 25 мая, Томская область присоединится ко всероссийской онлайн-акции «Последний звонок», организованной Министерством просвещения России.
- Школы региона подготовили для своих выпускников более двухсот видеороликов с напутственными словами. Онлайн-акция пройдет на единой площадке, - пояснили в пресс-службе областной администрации.
Уточним, что в этом году, в связи с введением режима самоизоляции, во всех регионах праздники пройдут в дистанционном формате в режиме видеоконференций. Томские школы проведут их для выпускников в течение недели. Торжественные линейки будут организованы в прямом эфире в аккаунтах школ в социальных сетях, приложениях Zoom и Skype. Акция «Последний звонок» состоится в 312 школах Томской области для 5788 одиннадцатиклассников и 10 808 выпускников девятых классов.
ИСТОЧНИК KP.RU