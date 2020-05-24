2020-05-24T06:04:29+03:00
Общество

С 25 по 31 мая в школах Томской области пройдут последние звонки онлайн

Всероссийская акция состоится под эгидой Министерства просвещения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В 2019 году последние звонки в Томской области проходили традиционно. В 2020-м, в связи с пандемией коронавируса, они перешли в режим онлайн.В 2019 году последние звонки в Томской области проходили традиционно. В 2020-м, в связи с пандемией коронавируса, они перешли в режим онлайн.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 мая, Томская область присоединится ко всероссийской онлайн-акции «Последний звонок», организованной Министерством просвещения России.

- Школы региона подготовили для своих выпускников более двухсот видеороликов с напутственными словами. Онлайн-акция пройдет на единой площадке, - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Уточним, что в этом году, в связи с введением режима самоизоляции, во всех регионах праздники пройдут в дистанционном формате в режиме видеоконференций. Томские школы проведут их для выпускников в течение недели. Торжественные линейки будут организованы в прямом эфире в аккаунтах школ в социальных сетях, приложениях Zoom и Skype. Акция «Последний звонок» состоится в 312 школах Томской области для 5788 одиннадцатиклассников и 10 808 выпускников девятых классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарисуем солнце: в Томске стартует онлайн - детский конкурс рисунка на асфальте
С 25 по 31 мая в школах Томской области пройдут последние звонки онлайн
Значки ГТО вручены 13 осужденным в Томской области
Маленький житель Томской области, пострадавший в ДТП, получит компенсацию
Маски на ЕГЭ обязательны для почти 5 тысяч выпускников в Томской области
Коронавирус в Томске, последние новости на 24 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 8 человек
В Томске 44 выросших сироты получили ключи от квартир
Скончались еще трое жителей Томской области с COVID-19
В Томской области 60 вахтовиков выписаны из двух обсерваторов
Коронавирус в Томске: стало известно о 29 новых случаях заражения COVID-19
Сверим дату: в Томском политехническом учебный год начнется 1 сентября
За угрозу убить полицейского житель Томской области может получить срок
Адреса неблагополучия: в Томске найдены 573 коммунальные раскопки