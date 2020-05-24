С 25 по 31 мая в школах Томской области пройдут последние звонки онлайн

24 Май 2020 2020-05-24T06:04:29+03:00

В 2019 году последние звонки в Томской области проходили традиционно. В 2020-м, в связи с пандемией коронавируса, они перешли в режим онлайн. Фото: Из открытых источников

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В понедельник, 25 мая, Томская область присоединится ко всероссийской онлайн-акции «Последний звонок», организованной Министерством просвещения России.

- Школы региона подготовили для своих выпускников более двухсот видеороликов с напутственными словами. Онлайн-акция пройдет на единой площадке, - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Уточним, что в этом году, в связи с введением режима самоизоляции, во всех регионах праздники пройдут в дистанционном формате в режиме видеоконференций. Томские школы проведут их для выпускников в течение недели. Торжественные линейки будут организованы в прямом эфире в аккаунтах школ в социальных сетях, приложениях Zoom и Skype. Акция «Последний звонок» состоится в 312 школах Томской области для 5788 одиннадцатиклассников и 10 808 выпускников девятых классов.

ИСТОЧНИК KP.RU