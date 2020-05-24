2020-05-24T05:32:05+03:00
Общество

Значки ГТО вручены 13 осужденным в Томской области

Торжественное мероприятие прошло с поправкой на пандемию
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Нормы ГТО осужденные из томских исправительных учреждений сдают успешно. Фото: УФСИН по Томской области.Нормы ГТО осужденные из томских исправительных учреждений сдают успешно. Фото: УФСИН по Томской области.
Изменить размер текста:

В региональном УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказаний) прошли торжественные мероприятия, на которых осужденным вручили 13 значков ГТО: 7 серебряных и 6 бронзовых. В течение года они сдавали нормативы, выполняя комплекс упражнений, рекомендованных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне", сообщает пресс-служба ведомства.

Начальники исправительных колоний и следственных изоляторов поздравили физкультурников и пожелали дальнейших спортивных достижений. Популяризация спорта и здорового образа жизни – такой была цель мероприятий.

Добавим, церемония вручения значков ГТО прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологические требований к деятельности ведомственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарисуем солнце: в Томске стартует онлайн - детский конкурс рисунка на асфальте
С 25 по 31 мая в школах Томской области пройдут последние звонки онлайн
Значки ГТО вручены 13 осужденным в Томской области
Маленький житель Томской области, пострадавший в ДТП, получит компенсацию
Маски на ЕГЭ обязательны для почти 5 тысяч выпускников в Томской области
Коронавирус в Томске, последние новости на 24 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 8 человек
В Томске 44 выросших сироты получили ключи от квартир
Скончались еще трое жителей Томской области с COVID-19
В Томской области 60 вахтовиков выписаны из двух обсерваторов
Коронавирус в Томске: стало известно о 29 новых случаях заражения COVID-19
Сверим дату: в Томском политехническом учебный год начнется 1 сентября
За угрозу убить полицейского житель Томской области может получить срок
Адреса неблагополучия: в Томске найдены 573 коммунальные раскопки