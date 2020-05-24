Значки ГТО вручены 13 осужденным в Томской области

24 Май 2020 2020-05-24T05:32:05+03:00

Нормы ГТО осужденные из томских исправительных учреждений сдают успешно. Фото: УФСИН по Томской области.

Торжественное мероприятие прошло с поправкой на пандемию

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В региональном УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказаний) прошли торжественные мероприятия, на которых осужденным вручили 13 значков ГТО: 7 серебряных и 6 бронзовых. В течение года они сдавали нормативы, выполняя комплекс упражнений, рекомендованных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне", сообщает пресс-служба ведомства.

Начальники исправительных колоний и следственных изоляторов поздравили физкультурников и пожелали дальнейших спортивных достижений. Популяризация спорта и здорового образа жизни – такой была цель мероприятий.

Добавим, церемония вручения значков ГТО прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологические требований к деятельности ведомственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU