Значки ГТО вручены 13 осужденным в Томской области
В региональном УФСИН (управление федеральной службы исполнения наказаний) прошли торжественные мероприятия, на которых осужденным вручили 13 значков ГТО: 7 серебряных и 6 бронзовых. В течение года они сдавали нормативы, выполняя комплекс упражнений, рекомендованных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне", сообщает пресс-служба ведомства.
Начальники исправительных колоний и следственных изоляторов поздравили физкультурников и пожелали дальнейших спортивных достижений. Популяризация спорта и здорового образа жизни – такой была цель мероприятий.
Добавим, церемония вручения значков ГТО прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологические требований к деятельности ведомственных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU