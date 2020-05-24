2020-05-24T04:46:52+03:00
Происшествия

Маленький житель Томской области, пострадавший в ДТП, получит компенсацию

На таком решении настояла региональная прокуратура
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Восьмилетний житель региона, участник ДТП в Красноярске, получит 30 тысяч рублей компенсации по решению суда.Восьмилетний житель региона, участник ДТП в Красноярске, получит 30 тысяч рублей компенсации по решению суда.Фото: Из открытых источников
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Прокуратура Томской области вступила в дело по иску о компенсации морального вреда, предъявленного жительницей региона в интересах несовершеннолетнего сына к водителю из Красноярска, совершившему наезд на ее автомобиль и покинувшему место дорожно-транспортного происшествия. Ответчик ехал на запрещающий сигнал светофора.

- На заднем сиденье машины истца в тот момент находились двое детей. В результате ДТП 8-летнему ребенку были причинены телесные повреждения, он пережил стресс, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Уточняется, что суд первой инстанции взыскал с виновника дорожного инцидента в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 30 тыс. рублей. Однако ответчик обжаловал это решение, отметив, в частности, что телесные повреждения получены по вине матери, перевозившей мальчика без детского кресла.

Представитель облпрокуратуры в апелляционной инстанции заявила: ребенок перевозился в автомобиле с соблюдением всех правил. Кроме того, она отметила: иск может быть предъявлен по месту жительства истца.

Судебная коллегия по гражданским делам Томского облсуда оставила решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU

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