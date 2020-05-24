2020-05-24T04:22:27+03:00
Общество

Маски на ЕГЭ обязательны для почти 5 тысяч выпускников в Томской области

Организаторы должны обеспечить в классах соблюдение санэпидрежима
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Соблюдение противоэпидемического режима - одно из обязательных условий сдачи ЕГЭ в 2020 году.Соблюдение противоэпидемического режима - одно из обязательных условий сдачи ЕГЭ в 2020 году.Фото: Из открытых источников
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступления в университеты планируют сдавать около 5 тысяч 11-классников Томской области, сообщает обладминистрация. Всего в регионе в 2020 году школу окончат 5 788 учеников.

ЕГЭ начнутся с 29 июня. В этот день по предварительному графику, опубликованному Рособрнадзором, экзамены пройдут по литературе, географии и информатике. Завершающий экзамен по иностранному языку запланирован на 20 июля.

- Пока изменений к технической составляющей проведения экзаменов нет, прежними остались требования к печати КИМов в аудитории и видеонаблюдение, - сообщила Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования Томской области. - Однако добавились дополнительные меры, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Это термометрия участников экзаменационной кампании на входе, использование масок всеми организаторами и членами комиссии. На ЕГЭ ученики будут сидеть в шахматном порядке, с соблюдением дистанции не менее полутора метров друг от друга. До и после экзамена все помещения будут дезинфицироваться и проветриваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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