2020-05-23T21:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 24 мая 2020 года: + 29 новых случаев COVID-19,число умерших достигло 8 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 24 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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количество заболевших приближается к 500количество заболевших приближается к 500Фото: из открытых источников
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На 24 мая, в Томской области зафиксировано 479 случаев COVID-19. Из них 29 выявлено вчера.

Из вновь заболевших 14 госпитализированы: восемь человек с ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, шесть с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

На сегодня лечение в стационарах проходит 171 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек: в МСЧ № 2 – девять пациентов (семь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной, один на масочной подаче кислорода), в Сибирском государственном медицинском университете – пять человек на масочной подаче кислорода.

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал смерть от коронавирусной инфекции троих пациентов:

«Двое умерли в медико-санитарной части № 2, один - в респираторном госпитале СибГМУ. Все входили в группу риска по множественным хроническим патологиям, у каждого коронавирусная инфекция сопровождалась двухсторонней полисегментарной пневмонией. В анамнезе у первого пациента хронические заболевания эндокринной системы, рак легких. У второго – патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также тяжелые заболевания крови и ЖКТ, возраст 65+. Третий умерший имел хроническое вирусное заболевание, сопряженное с низким иммунным ответом, и злокачественное поражение легочной системы».

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 168 человек.

За сутки взято на исследование 2 064 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 45 630 исследований.

Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.

В Томской области зарегистрировано 479 случаев заболевания коронавирусом: 325 на лечении, 146 выздоровели, восемь умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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