2020-05-23T11:29:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Скончались еще трое жителей Томской области с COVID-19

Все они входили в группу риска по возрасту
Алиса Селезнева
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Число умерших от коронавируса томичей достигло 8 человек.Число умерших от коронавируса томичей достигло 8 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня,23 мая, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция.

-Двое умерли в медико-санитарной части № 2, один - в респираторном госпитале СибГМУ. Все входили в группу риска по множественным хроническим патологиям, у каждого коронавирусная инфекция сопровождалась двухсторонней полисегментарной пневмонией. В анамнезе у первого пациента хронические заболевания эндокринной системы, рак легких. У второго – патологии эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также тяжелые заболевания крови и ЖКТ, возраст 65+. Третий умерший имел хроническое вирусное заболевание, сопряженное с низким иммунным ответом, и злокачественное поражение легочной системы. - прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Таким образом, к сегодняшнему дню в Томской области скончались восемь человек с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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