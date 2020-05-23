2020-05-23T11:02:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области 60 вахтовиков выписаны из двух обсерваторов

Для них 14-дневный карантин наконец-то закончился
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томские вахтовики выпущены из карантина домойТомские вахтовики выпущены из карантина домойФото: из открытых источников
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Из двух обсерваторов под Томском выписаны 60 человек, об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

– Выписаны вахтовики, у кого окончен двухнедельный карантин, при этом на протяжении всего периода у них не были выявлены контакты с COVID-положительными пациентами, а повторные смывы подтвердили отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией, – уточнил Иван Деев.

В первой декаде мая двумя самолетами в Томскую область прибыли около двухсот вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии. Решением регионального штаба, напрямую с аэропорта они были размещены в обсерваторы. При прибытии у всех были документы с отрицательными результатами анализов на СOVID-19 и пометкой «клинически здоров». Впрочем, у каждого были взяты повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили инфекцию у 62 человек (сначала коронавирус был обнаружен у 59 вахтовиков, затем еще у троих). С признаками ОРВИ заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, не имеющих симптомов изолировали в отдельных помещениях в обсерваторах.

Вахтовики, у которых выявлен COVID-19, будут выписаны при двукратном отрицательном анализе на коронавирус. «Контрольные смывы будем делать как можно чаще, чтобы сократить срок пребывания людей в обсерваторе», – сказал Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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