2020-05-22T07:20:38+03:00
Происшествия

Вне зоны доступа: житель Томской области попытался передать мобильники в колонию

Теперь мужчине придется заплатить штраф за свои действия
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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фото: УФСИН РФ по Томской областифото: УФСИН РФ по Томской областиФото: из открытых источников
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Оперативные сотрудники ИК-2, расположенной в Асиновском районе, пресекли попытку передачи заключенным незаконного «презента» - двух мобильных телефонов.

- Во время досмотра на транспортном КПП автомобиля «ГАЗ-66» в кабине салона было обнаружено 2 мобильных телефона, ухищренно спрятанных за обшивкой водительского сиденья. Ранее судимый 40-летний водитель, житель Асино, неоднократно вывозивший с промышленной зоны учреждения отходы лесопиления, хотел передать запрещенные предметы в качестве презента работающему на участке деревообработки осужденному.- говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Томской области.

Сотрудники учреждения провели проверку и направили материал в Мировой суд для принятия процессуального решения. В действиях асиновца усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

фото: УФСИН РФ по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УФСИН РФ по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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