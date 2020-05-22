В Томской области предприниматели получили почти 193 млн рублей безвозмездных субсидий
Получить господдержку могут субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
- На 21 мая обращения 68 % заявителей прошли проверку на соответствие условиям, обозначенным в постановлении. Общий объем рассчитанных им субсидий составляет 231 млн рублей, из которых 192,9 миллиона уже выплачены, - уточняет пресс-служба областной администрации.
В специальном разделе портала Федеральной налоговой службы можно выяснить, имеет ли компания или предприниматель право претендовать на выплаты. Для этого достаточно ввести ИНН. Здесь же можно заполнить заявление на предоставление господдержки и отследить ход его рассмотрения.
Заявление подаются и в бумажном виде через боксы для корреспонденции, установленные во входной зоне всех налоговых инспекций и офисов региона.
Субсидии выплачиваются получателям за два месяца.
Получить консультацию по всем мерам поддержки предпринимателей можно на горячей линии Фонда развития бизнеса по тел. (3822) 901-000.
ИСТОЧНИК KP.RU