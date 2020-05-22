В Томске направлено в суд дело о краже у ветерана войны 160 тысяч рублей
Обвиняемые в преступлении новосибирцы полностью признали свою вину
Мошенники из Новосибирска, укравшие у ветерана Великой Отечественной войны более 160 тыс. рублей, признали вину. Фото пресс-службы УМВД Томской области.
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Вчера прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей соседнего Новосибирска, обвиняемых в краже. По версии следствия, в феврале 2020 года пришельцы, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру престарелого ветерана Великой Отечественной войны, и пока один из них отвлекал внимание хозяина, второй отыскал и похитил денежные средства в сумме более 160 тыс. рублей.
Обвиняемые свою вину признали полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU