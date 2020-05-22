В Томске на 16 территориях установят 104 светильника

22 Май 2020 2020-05-22T05:34:38+03:00

В Томске в этом году будет модернизировано освещение возле объектов социальной важности. Фото: из открытых источников

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Чтобы решить проблему освещения в полном объеме, требуется 60 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. На выделенные средства будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника с газоразрядными лампами высокого давления. Наружное освещение в первую очередь будет модернизировано рядом с социально важными объектами: школами, детскими садами. Среди них школы №№ 35, 42, 19, Академлицей им. Г. А. Псахье, детские сады №№ 62, 40, 38, 66.

- Наиболее проблемным остается вопрос освещения в жилых районах города, особенно в новых микрорайонах, - комментируя проблему сказал депутат Максим Резников. - Также очень серьезный вопрос - освещенность тропинок, по которым ежедневно ходят жители для сокращения пути. Этим нужно глобально заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU