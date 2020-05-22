2020-05-22T05:34:38+03:00
Общество

В Томске на 16 территориях установят 104 светильника

Для этого в бюджете города предусмотрено 10 млн рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В Томске в этом году будет модернизировано освещение возле объектов социальной важности.В Томске в этом году будет модернизировано освещение возле объектов социальной важности.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Чтобы решить проблему освещения в полном объеме, требуется 60 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. На выделенные средства будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника с газоразрядными лампами высокого давления. Наружное освещение в первую очередь будет модернизировано рядом с социально важными объектами: школами, детскими садами. Среди них школы №№ 35, 42, 19, Академлицей им. Г. А. Псахье, детские сады №№ 62, 40, 38, 66.

- Наиболее проблемным остается вопрос освещения в жилых районах города, особенно в новых микрорайонах, - комментируя проблему сказал депутат Максим Резников. - Также очень серьезный вопрос - освещенность тропинок, по которым ежедневно ходят жители для сокращения пути. Этим нужно глобально заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области продолжается сев зерновых и овощей
Вне зоны доступа: житель Томской области попытался передать мобильники в колонию
35 жилых домов отремонтируют в Октябрьском районе Томска в этом году
Томская прокуратура проверяет обсерватор, где содержатся вахтовики из Якутии
В Томской области предприниматели получили почти 193 млн рублей безвозмездных субсидий
В Томске направлено в суд дело о краже у ветерана войны 160 тысяч рублей
В Томске на 16 территориях установят 104 светильника
Томскстат: в апреле промпроизводство снизилось на 6% по сравнению с мартом
Коронавирус в Томске, последние новости на 22 мая 2020 года: выявлено 20 новых случаев COVID-19
В Томской области продлены автоматически выплаты 4330 семьям с детьми
Три экрана и другое оборудование устанавливают в Томске на набережной Ушайки
За сутки 8 жителей Томской области стали жертвами мошенников
В Томске обработаны от клещей более 600 гектаров территории
Эндаумент Томского госуниверситета поддержал студентов-волонтеров
Суд в Томске рассмотрит дело о фиктивной регистрации 30 иностранных граждан
Из-за пандемии коронавируса каждая пятая томская пара перенесла свадьбу
Благотворительная акция «Продуктовая помощь» продолжается в Томской области
На севере Томской области полиция задержала продавца краденого велосипеда
Коронавирус в Томске: стало известно о 20 новых случаях заражения COVID-19
Движение транспорта по ул. Елизаровых в Томске ограничат на месяц
В селе Монастырка Томской области появился беспроводной Интернет
Житель Томской области устроил погром в сельской администрации