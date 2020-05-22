Томскстат: в апреле промпроизводство снизилось на 6% по сравнению с мартом

22 Май 2020 2020-05-22T05:05:58+03:00

Производство горячего асфальта в Томской области в начале года побило все рекорды. Фото: из открытых источников

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Промышленное производство в Томской области в январе-апреле 2020 года увеличилось на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает Томскстат. Позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие отрасли (рост составил 9,7%), а также водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (плюс 11,8%). В то же время снизились показатели добычи полезных ископаемых (на 1,1%) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (на 3,2%).

В сырьевом секторе в январе-апреле увеличилась добыча песка природного на 39,0%, газа природного и попутного – на 3,4%, однако на 3,3% сократилась добыча сырой нефти.

В обрабатывающих отраслях зафиксирован рост производства пищевых продуктов – на 25,7% к январю-апрелю 2019 года. Производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) увеличилось на 36,1%, текстильных изделий – в 2,1 раза, производство металлургическое – на 22,2%.

За тот же период в Томской области сократились объемы в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 10,1%), но выросло производство шпона для фанеры (на 34,5%). Электрического оборудования произведено меньше на 20,0%; компьютеров, электронных и оптических изделий – на 15,7%. При этом на 47,2% увеличился выпуск инструмента и приборов для измерения, контроля и испытаний.

Резко снизилось производство строительных растворов (на 59,8%), блоков и прочих сборных строительных изделий (на 30,5%), вместе с тем товарного бетона произведено больше на 39,0%. Наибольший рост по сравнению с 2019-м зафиксирован в производстве асфальтобетонных дорожных смесей и горячего асфальтобетона – в 12,2 раза/

Однако на итоги апреля, отмечают специалисты Томскстата, негативно повлияла эпидемиологическая ситуация, осложнившая работу предприятий. Выпуск промпродукции по сравнению с мартом 2020 года снизился на 6,0%; добыча полезных ископаемых сократилась на 3,2%. Обрабатывающие производства снизили выпуск на 8,9%, а отдельные отрасли и более существенно: выпуск текстильных изделий сократился на 62,4%, одежды – на 34,8%, мебели – на 57,3%.

Также в апреле по сравнению с мартом заметно снизились объемы в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 24,1%); в производстве стройматериалов (на 15,2%); в пищевой отрасли (на 10,4%). В обеспечении электроэнергией, газом и паром производство уменьшилось почти на 20%: здесь сказалась теплая апрельская погода.

ИСТОЧНИК KP.RU