2020-05-21T21:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 22 мая 2020 года: выявлено 20 новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 22 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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Число заболевших превысило 400 человекЧисло заболевших превысило 400 человекФото: из открытых источников
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На 22 мая, в Томской области зафиксировано 429 случаев COVID-19. Из них 20 выявлено вчера

В четверг, 21 мая, в Томской области зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление семи человек.

С признаками ОРВИ и пневмонии 11 человек госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У остальных симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заболевания стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее.

На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: один на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной). Еще один пациент подключен к ИВЛ в респираторном госпитале Сибирского государственного медицинского университета.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 243 человека.

За сутки взято на исследование 2 174 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 41 479 исследований.

В Томской области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом: 292 на лечении, 133 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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