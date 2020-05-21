За сутки 8 жителей Томской области стали жертвами мошенников

21 Май 2020 2020-05-21T13:44:01+03:00

Ловкачи продолжают свою охоту на простаков Фото: из открытых источников

Они отдали ловкачам около 800 тысяч рублей

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20 мая жертвами мошенников стали 8 жителей региона, 3 мужчин и 5 женщин в возрасте от 19 до 72 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 800 тысяч рублей.

Ловкачи придумывают все более изощренные схемы. Телефонные сервисы, социальные сети и электронные архивы позволяют узнать о гражданах довольно много. Этим умело пользуются злоумышленники.

Например, жительница города Томска, используя интернет-сайт для размещения бесплатных объявлений, решила снять квартиру. Найдя подходящий вариант, потерпевшая связалась с автором публикации для обсуждения условий сделки. В ходе разговора злоумышленник потребовал перевести предоплату в размере 12 000 рублей. После получения денежных средств мужчина перестал выходить на связь.

Еще одной жертвой мошеннических действий стал житель Советского района города Томска, 1980 года рождения. На его сотовый телефон поступил звонок, мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что с банковской карты потерпевшего пытаются снять денежные средства. Для предотвращения несанкционированного списания необходимо установить на смартфон приложение удаленного доступа, посредством которого злоумышленники перевели с банковской карты мужчины денежные средства в сумме 74 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU