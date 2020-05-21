Суд в Томске рассмотрит дело о фиктивной регистрации 30 иностранных граждан

21 Май 2020 2020-05-21T11:49:53+03:00

Все они были прописаны в одной квартире одной ловкой местной жительницей

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Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой 33-летней томички, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, обвиняемая организовала себе постоянный источник дохода в виде систематического получения от иностранных граждан денежного вознаграждения за фиктивную постановку их на учет по месту пребывания в Томске. С этой целью обвиняемая предоставляла в миграционную службу документы, свидетельствующие о пребывании в ее квартире общей площадью менее 50 м2 иностранных граждан, тогда как фактически эти граждане никогда у нее не проживали, и сама она не имела намерения поселять их в своем жилье.

Так, в январе 2020 года обвиняемая незаконно поставила на учет по месту пребывания 30 человек.

Свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Кировского судебного района г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU