Благотворительная акция «Продуктовая помощь» продолжается в Томской области
Томские активисты ОНФ в рамках акции взаимопомощи #МыВместе в Томской области за месяц доставили свыше 14,5 тыс. бесплатных продуктовых наборов пожилым людям старше 65 лет, которые в период пандемии коронавируса находятся на самоизоляции. Также «посылки добра», свежие газеты, книги и конфеты волонтеры передали ветеранам педагогического труда, труженикам тыла, ветеранам войны – футбольным болельщикам.
– Региональный волонтерский штаб «Мы Вместе» успешно работает уже почти два месяца. За этот период отработано 1 265 заявок от пожилых томичей по доставке продуктов и лекарств на возмездной основе. С конца апреля волонтеры активно подключились к благотворительной акции «Продуктовая помощь» и ежедневно раздают нуждающимся пенсионерам продуктовые наборы, – говорит координатор движения «Волонтеры-медики» в Томской области Алексей Филимонов. – До конца мая во всех муниципальных образованиях добровольцы передадут пожилым людям 20 тысяч таких наборов, которые выделены на наш регион. Многие пенсионеры тронуты такой заботой и благодарят за внимание и поддержку в этот непростой период.
Добавим, что накануне 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольская правда – Томск» выпустила в свет праздничный спецвыпуск «Песни Победы». Юбилейный сборник дополнил «посылки добра», которые волонтеры доставляют своим подопечным.
Праздничный сборник «Песни Победы» от томской «Комсомолки» стал сюрпризом для ветеранов.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU