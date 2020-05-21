Благотворительная акция «Продуктовая помощь» продолжается в Томской области

21 Май 2020 2020-05-21T11:33:29+03:00

Волонтеры знают: для людей преклонного возраста особенно важны внимание и поддержка. Фото: из открытых источников

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Томские активисты ОНФ в рамках акции взаимопомощи #МыВместе в Томской области за месяц доставили свыше 14,5 тыс. бесплатных продуктовых наборов пожилым людям старше 65 лет, которые в период пандемии коронавируса находятся на самоизоляции. Также «посылки добра», свежие газеты, книги и конфеты волонтеры передали ветеранам педагогического труда, труженикам тыла, ветеранам войны – футбольным болельщикам.

– Региональный волонтерский штаб «Мы Вместе» успешно работает уже почти два месяца. За этот период отработано 1 265 заявок от пожилых томичей по доставке продуктов и лекарств на возмездной основе. С конца апреля волонтеры активно подключились к благотворительной акции «Продуктовая помощь» и ежедневно раздают нуждающимся пенсионерам продуктовые наборы, – говорит координатор движения «Волонтеры-медики» в Томской области Алексей Филимонов. – До конца мая во всех муниципальных образованиях добровольцы передадут пожилым людям 20 тысяч таких наборов, которые выделены на наш регион. Многие пенсионеры тронуты такой заботой и благодарят за внимание и поддержку в этот непростой период.

Добавим, что накануне 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольская правда – Томск» выпустила в свет праздничный спецвыпуск «Песни Победы». Юбилейный сборник дополнил «посылки добра», которые волонтеры доставляют своим подопечным.

Праздничный сборник «Песни Победы» от томской «Комсомолки» стал сюрпризом для ветеранов.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU