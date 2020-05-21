На севере Томской области полиция задержала продавца краденого велосипеда
Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Александровское», работая по оперативной информации, задержали подозреваемого в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.
По предварительным данным, подозреваемый, находясь на территории села Александровского, сбыл велосипед, похищенный из подъезда дома в микрорайоне Казахстан.
Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
УМВД России по Томской области напоминает населению: в весенне-летний период основным предметом преступного посягательства становятся велосипеды. Не оставляйте свой велотранспорт в подъезде и около домов на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство, забирайте транспортное средство домой. Если же Вы оставляете свой велосипед в общественном месте, то используйте противоугонный металлический трос.
ИСТОЧНИК KP.RU