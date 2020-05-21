На севере Томской области полиция задержала продавца краденого велосипеда

21 Май 2020 2020-05-21T11:10:59+03:00

Велосипеды как частая добыча воришек Фото: из открытых источников

В руках правоохранителей оказался подозреваемый в сбыте чужого имущества

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Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Александровское», работая по оперативной информации, задержали подозреваемого в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь на территории села Александровского, сбыл велосипед, похищенный из подъезда дома в микрорайоне Казахстан.

Отделением дознания МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

УМВД России по Томской области напоминает населению: в весенне-летний период основным предметом преступного посягательства становятся велосипеды. Не оставляйте свой велотранспорт в подъезде и около домов на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство, забирайте транспортное средство домой. Если же Вы оставляете свой велосипед в общественном месте, то используйте противоугонный металлический трос.

ИСТОЧНИК KP.RU