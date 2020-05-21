Движение транспорта по ул. Елизаровых в Томске ограничат на месяц

21 Май 2020 2020-05-21T09:16:13+03:00

Власти просят водителей выбирать другие пути движения. Фото: из открытых источников

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До 24 часов 21 июня с перекрытием одной полосы будет ограничено движение автомобилей по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Транспортной –сообщает пресс-служба мэрии.

-На данном участке бригады ООО «Кузбассдорстрой» выполняют работы по ремонту дороги на всю ширину проезжей части. Схема движения общественного транспорта сохранится. – говорится в сообщении.

Горожан на частном автотранспорте просят выбирать для движения другие пути.

Также уточняется, что ремонтные работы на ул. Елизаровых производятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU