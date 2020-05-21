Движение транспорта по ул. Елизаровых в Томске ограничат на месяц
До 24 часов 21 июня с перекрытием одной полосы будет ограничено движение автомобилей по ул. Елизаровых на участке от ул. Шевченко до ул. Транспортной –сообщает пресс-служба мэрии.
-На данном участке бригады ООО «Кузбассдорстрой» выполняют работы по ремонту дороги на всю ширину проезжей части. Схема движения общественного транспорта сохранится. – говорится в сообщении.
Горожан на частном автотранспорте просят выбирать для движения другие пути.
Также уточняется, что ремонтные работы на ул. Елизаровых производятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU