2020-05-21T09:06:45+03:00
Общество

В селе Монастырка Томской области появился беспроводной Интернет

Широкополосный доступ к Всемирной сети имеют более 50% населенных пунктов региона
Антонина Ленская
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Оборудование обеспечивает качественный Интернет даже при неблагоприятных погодных условияхОборудование обеспечивает качественный Интернет даже при неблагоприятных погодных условияхФото: из открытых источников
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Жители села Монастырка Шегарского района получили возможность пользоваться цифровыми сервисами при помощи технологии беспроводного широкополосного доступа в Интернет. Доступ во Всемирную сеть в населенном пункте обеспечила компания «Ростелеком».

Оператор установил на антенно-мачтовом сооружении 4 базовых станции на высоте 15 метров. Радиус покрытия беспроводной сетью составляет до трех километров, сообщает пресс-служба Томского филиала компании. Благодаря защищенному корпусу оборудование обеспечивает качественный Интернет на скорости до 8 Мбит/с даже при неблагоприятных погодных условиях.

В прошлом году в этом селе с помощью оптоволокна были подключены к Всемирной сети три социально значимых учреждения – местная администрация, средняя школа и фельдшерско-акушерский пункт. В 2020-м компания предоставила населению услугу скоростного Интернета, а поскольку в Монастырке люди в основном проживают в частных домах, решено было применить технологию беспроводного доступа. Рельеф местности позволяет беспрепятственно раздавать сигнал от базовой станции до абонентского устройства, пояснили специалисты.

Процент проникновения широкополосного доступа в Интернет на территории Томской области составляет 54% от общего количества сельских населенных пунктов. Компания «Ростелеком» предоставляет подобные услуги в шести городах и 265 селах.

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Напомним, что в 2019 году в регионе стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». В ходе его реализации предусмотрено подключение к сети Интернет 668 социально значимых объектов: учреждений образования, больниц, ФАПов, пожарных частей, органов местного самоуправления и др. За прошлый год подключено 174 таких объекта, в 2020-м планируется подключить еще 214.

ИСТОЧНИК KP.RU

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