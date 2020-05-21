Житель Томской области устроил погром в сельской администрации

21 Май 2020 2020-05-21T08:57:23+03:00

Свой гнев мужчина выместил на казенной оргтехнике и мебели. Фото: из открытых источников

Он изрубил топором мебель и оргтехнику в одном из кабинетов

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19 мая, около 12 часов дня, в посёлке Ягодном Верхнекетского района местный житель 1987-го года рождения разгромил один из кабинетов в администрации поселения.

Мужчина, вооружённый топором, ворвался в помещение и повредил там имеющуюся оргтехнику и мебель. Глава поселения успела вывести сотрудников администрации на улицу, и от действий нападавшего никто не пострадал.

В селе Ягодном нет опорного пункта полиции, но по счастливой случайности в этот день группа силовиков работала в данном населённом пункте. Сотрудники полиции оперативно задержали погромщика и после проведения необходимых следственных действий доставили в Белый яр, в отдел МВД по Верхнекетскому району. В настоящее время он содержится под стражей до избрания дальнейшей меры пресечения. В прошлом подозреваемый имел судимость.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нежелание мужчины оплатить задолженность за найм муниципального жилья.

- Подозреваемый, имея задолженность по договору социального найма жилого помещения, наложенную службой судебных приставов, и не желая уплачивать её в сумме 50 % с пособия по безработице, используя топор, повредил оргтехнику, находящуюся в помещениях организации, после чего скрылся с места происшествия. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как пояснили в администрации поселения, сумма задолженности мужчины за аренду муниципального жилья составляла 707 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU