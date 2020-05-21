Уникальный артефакт нашел местный житель на севере Томской области
Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI – IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве. –сообщает пресс-служба региональной администрации.
Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Минкультом РФ экспертом археологом Дмитрием Рыбаковым провели предварительный осмотр места находки. В 2020 году томские археологи проведут здесь полевые работы.
-Ученым предстоит определить границы объекта культурного наследия. Это необходимо, чтобы внести памятник в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением федерального статуса охраны. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник, — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.
Из-за угрозы грабительских раскопок предприняты меры для сохранения ценной территории.
- Объекты археологии очень уязвимы и невосполнимы. Любое неосторожное вмешательство в их культурный слой может привести к потере научных данных, необходимых для реконструкции исторической картины, — подчеркнула Елена Перетягина.
Напомним, по статье 243.2 УК РФ («Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя») нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU