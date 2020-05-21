Уникальный артефакт нашел местный житель на севере Томской области

21 Май 2020 2020-05-21T08:17:55+03:00

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Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI – IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве. –сообщает пресс-служба региональной администрации.

Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Минкультом РФ экспертом археологом Дмитрием Рыбаковым провели предварительный осмотр места находки. В 2020 году томские археологи проведут здесь полевые работы.

-Ученым предстоит определить границы объекта культурного наследия. Это необходимо, чтобы внести памятник в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением федерального статуса охраны. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник, — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Из-за угрозы грабительских раскопок предприняты меры для сохранения ценной территории.

- Объекты археологии очень уязвимы и невосполнимы. Любое неосторожное вмешательство в их культурный слой может привести к потере научных данных, необходимых для реконструкции исторической картины, — подчеркнула Елена Перетягина.

Напомним, по статье 243.2 УК РФ («Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя») нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU