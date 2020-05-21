2020-05-21T07:48:38+03:00
Панорама региона

Три комплекса мусоросортировки построят в Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил план по раздельному сбору ТКО
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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К 2022 году в Томской области появятся комплексы сортировки мусора.К 2022 году в Томской области появятся комплексы сортировки мусора.Фото: Из открытых источников
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План по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) до 2022 года появился в регионе. Губернатор подписал дорожную карту, согласно которой в Томске, а также в двух селах – Мельниково и Бакчар – заработают мусоросортировочные комплексы (МСК) в рамках реформы по обращению с ТКО. Цель реформы – снижение количества отходов на полигонах и внедрение переработки.

- В 2020 году по дорожной карте муниципалитеты должны утвердить методические рекомендации по размещению мест сбора и порядку накопления ТКО (в том числе раздельного), определить места первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и потребность в контейнерах для раздельного сбора, - поясняют в пресс-службе обладминистрации.

Отмечается, что под МСК рассматривается площадка в районе "Томскнефтехима". Начало строительства ожидается в 2021 году. Инвестиции – около 1 млрд рублей – планируется возвращать через тариф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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