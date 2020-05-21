Заморозки и осадки: томские синоптики дали прогноз на конец мая

21 Май 2020 2020-05-21T06:45:27+03:00

В Томской области в третьей декаде мая по ночам возможны минусовые значения температуры. Фото: Из открытых источников

Но средняя температура третьей декады месяца будет выше нормы

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Уточненный прогноз погоды на третью декаду мая в Томской области сообщили синоптики. По имеющимся данным, среднедекадная температура воздуха ожидается +10... +16°С, что выше нормы на 2-4°С.

- Ожидаются колебания температуры ночью от +7...+12°С. Днем от +18...+23°С до +27...+32°С, - пояснили специалисты регионального бюро гидрометцентра.

Отмечается, что уже с середины декады предполагается понижение температуры воздуха, ночью 0...+5°С, местами заморозки до -4°С. Днем температура составит +9...+14°С. Кратковременные дожди ожидаются в большинстве дней декады.

ИСТОЧНИК KP.RU