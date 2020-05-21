2020-05-21T06:41:03+03:00
Общество

Приставы разыскали должника, вернувшегося из Москвы в Томскую область из-за пандемии

На содержание дочерей алиментщик обязан уплатить около 900 тыс. рублей
Алиса Селезнева
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Если алименты не будут уплачены, томичу грозит уголовная ответственность.Если алименты не будут уплачены, томичу грозит уголовная ответственность.Фото: из открытых источников
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Житель села Бакчар Томской области, задолжавший крупную сумму алиментов на содержание своих дочерей, покинул место жительства и был объявлен в розыск. В ходе разыскных мероприятий приставамудалось установить, что он находится в Московской области, однако точное местонахождение должника оставалось неизвестным.

- Спустя несколько месяцев стало известно, что гражданин вернулся в родной район, но не в райцентр, где проживал ранее, а в село Парбиг. Сотрудники отдела по Бакчарскому району выехали в населенный пункт и нашли алиментщика. Он пояснил, что уехал в Московскую область, а затем в Санкт-Петербург, чтобы заработать, но получить доход, на который рассчитывал, не удалось. Потеряв работу и испугавшись распространения коронавирусной инфекции, он и вовсе вернулся домой, чтобы остаться здесь и трудоустроиться.- сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

На данный момент задолженность мужчины составляет порядка 900 тыс. рублей. Приставы предупредили его о последствиях неисполнения своих обязательств. В случае, если гражданин не начнет выплачивать алименты в ближайшее время, его ждет административная, а впоследствии и уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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