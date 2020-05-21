В томских детсадах нарушений масочного режима не выявлено

21 Май 2020 2020-05-21T06:37:29+03:00

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-На сегодняшний день в Томске в 67 детских садах работают 807 дежурных групп максимальной численностью до 12 человек. Учреждения посещают 6764 ребенка.

Накануне введения в регионе обязательного масочного режима с руководителями, педагогами и сотрудниками всех учреждений были проведены разъяснительные беседы о необходимости ношения масок и перчаток, а также об ответственности за невыполнение данных требований. Соблюдение правил проверяется в ежедневном режиме -сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в детсадах трижды в день проводится санобработка пола, мебели и других поверхностей с применением дезинфицирующих средств, также регулярно проветриваются и кварцуются группы, обрабатывается посуда и игрушки с обеззараживающими средствами, безопасными для детей.

С 18 мая все воспитанники, которые поступают в дежурные группы, в обязательном порядке проходят медосмотр время утреннего фильтра. Сейчас большое количество времени ребятишки проводят на прогулках, которые организованы так, что исключено пересечение разных групп.

Кроме того, обязательное требование по ношению масок и обработки рук антисептиками предъявляется также к родителям воспитанников. Проверки соблюдения обязательного масочного режима в дошкольных учреждениях продолжатся в ежедневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU