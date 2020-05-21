2020-05-21T05:58:22+03:00
Общество

По потребностям: Томский медуниверситет увеличит целевой набор

Какие специалисты нужны в регионе, определят муниципалитеты
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томском медуниверситете увеличат целевой набор студентов.В Томском медуниверситете увеличат целевой набор студентов.Фото: Из открытых источников
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Главы городов и районов Томской области вместе с главврачами районных больниц определят потребность территорий в медицинских кадрах на ближайшие годы. Подготовку специалистов будет вести Сибирский государственный медицинский университет. Для этого планируется увеличить целевой набор на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» до 70 и 75%. Бюджетные места на отдельных специальностях в ординатуре станут полностью целевыми.

Органы местного самоуправления предусмотрят дополнительные меры соцподдержки молодых специалистов. Например, при трудоустройстве в районные больницы выпускники целевых специальностей смогут участвовать в программе «Бюджетный дом».

- Точечная подготовка кадров для сельских больниц — не разовая акция, а стратегический план на долгосрочную перспективу. Это совместная работа органов власти, системы образования и здравоохранения, поэтому весь алгоритм со студентами-целевиками мы должны проходить вместе, — подчеркнул Анатолий Рожков, заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию.

В 2019 году СибГМУ выделял для местных студентов 381 целевое место. Теперь вузы принимают такие места абитуриентов, заключивших договоры с заказчиком. Это орган власти, государственное предприятие, любое другое юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Уточним, что у студента-целевика есть обязательства перед организацией, которая направила его на учебу: получив диплом врача, он должен отработать в ней определенное время, либо вернуть деньги, потраченные на его образование. Также студент должен каждый семестр информировать будущего работодателя о своей успеваемости. Такая мера, как считают в СибГМУ, положительно повлияет на успеваемость студентов и вовлеченность главных врачей в процесс подготовки будущих медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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