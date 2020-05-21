2020-05-21T05:40:14+03:00
Общество

Вместе для будущего

«Балтика» реализует в Сибири ряд масштабных экологических и социальных проектов
Алиса Селезнева
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"Балтика" запустила в Новосибирске новые биологические очистные сооружения"Балтика" запустила в Новосибирске новые биологические очистные сооруженияФото: из открытых источников
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В условиях COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, особую актуальность приобретает устойчивость бизнеса. Компания считает важным усилить работу в области устойчивого развития в рамках программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» - чтобы способствовать перезапуску экономики и формированию новых моделей потребления.

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «БАЛТИКА» В СИБИРИ

Важным достижением в рамках программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» на заводе компании в Новосибирске в 2019 году стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию биологических очистных сооружений. Инвестиции в этот экологический проект оставили 519,5 млн рублей.

Следуя важному для страны тренду на здоровый образ жизни, в 2019 году в новосибирском филиале «Балтики» начали производить безалкогольное пиво.

В рамках долгосрочной стратегической программы устойчивого развития уже в течение более чем пяти лет филиал «Балтика-Новосибирск» реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу».

В конце 2019 года Новосибирский филиал «Балтики» получил награду региональной Общественной палаты за достижения в области благотворительности и добровольчества.

Уже в 2020 году «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии COVID-19.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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