10 водителей скорой помощи в Томской области пожаловались на невыплату "коронавирусных" надбавок

21 Май 2020 2020-05-21T05:48:21+03:00

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Активисты Бюро расследований Общероссийского народного фронта в Томской области приняли 10 обращений от водителей скорой помощи ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико - биологического агентства» (СибФНКЦ ФМБА России) ЗАТО Северск по доплатам за работу с больными коронавирусом. Общественники начали проверку по всем аналогичным сигналам. Водители «скорой» обратили внимание активистов на тот факт, что обещанные Президентом дополнительные доплаты в размере 25 тыс. рублей им не выплачиваются.

Как пояснили заявители, им сообщили, что они не относятся к группе риска, хотя в Северске на текущий момент у 7 человек выявлена и подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19. И только гараж местной скорой помощи обслуживает город. В медорганизации по срокам дополнительных выплат их ориентируют на июнь, не раньше. Также водители скорой помощи пожаловались, что их в достаточном объеме не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. В частности, по их словам, не выдаются перчатки, одна медицинская маска используется всю смену, то есть на 12 часов. Перевозка больных с подозрением на COVID-19 осуществляется на всех машинах, при этом многие работают в своей одежде, после смены в ней же идут домой. Спецодежда соответствующего образца не выдается. По словам водителей, им выдали канцелярский скотч для того, чтобы обклеить машины.

- Выплаты работникам медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19, установлены Указом Президента России. Однако из разных регионов страны от работников медицинских учреждений поступают сигналы о том, что деньги до медиков не всегда доходят. Активисты берут на особый контроль ситуацию с исполнением Указа главы государства об обеспечении выплат медработникам, - сообщил Константин Юденко, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Томской области, координатор Бюро расследований по СФО.

В то же время, как пояснили в СибФНКЦ ФМБА России, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ положены медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе и водителям скорой. Выплаты будут осуществляться за май 2020 года, так как первый подтвержденный случай выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северске был зарегистрирован 3 мая. Доплату получат те водители спецмашин, которые непосредственно перевозили пациентов с подтвержденным диагнозом.

Сигнал из Северска общественники взяли на контроль, сейчас идет проверка объективности информации. В случае, если права медработников ущемлены, общественники будут добиваться положительного решения вопроса. Кроме того, активисты обратились к руководству медицинских организаций Томска и области с просьбой уделить особое внимание обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты для работы в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU