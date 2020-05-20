2020-05-20T21:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 21 мая 2020 года: выявлено 12 новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 21 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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Число заболевших превысило 400 человекЧисло заболевших превысило 400 человекФото: из открытых источников
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На 21 мая, в Томской области зафиксировано 409 случаев COVID-19. Из них 12 выявлено вчера.

Шесть человек госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. У четырех симптомов нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

По двум случаям источники заражения не установлены, работают эпидемиологи. У десяти заболевших выявлены контакты с теми, кому диагноз COVID-19 поставлен ранее.

На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся 10 человек: трое на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 228 человек.

За сутки взято на исследование 1415 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 39 305 исследований.

В Томской области зарегистрировано 409 случаев заболевания коронавирусом: 279 на лечении, 126 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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