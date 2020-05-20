При расчистке трассы в Томской области ударом тока убило лесоруба

20 Май 2020 2020-05-20T10:11:58+03:00

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В Кривошеинском районе Томской области во время выполнения работ по расчистке трассы погиб работник одной из частных компаний. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- По предварительным данным, в Кривошеинском районе в результате нарушения правил охраны труда, допущенных при выполнении производственных работ по расчистке трассы, лесоруб ООО «Торэк» скончался в результате поражения электрическим током», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Дата трагического инцидента в информации не уточняется.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Уже произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU